La CGT réclame l’annulation de la réforme Assurance Chômage et exige l’ouverture immédiate de négociations d’une nouvelle convention assurance-chômage indemnisant 100% des privés d’emploi, y compris les jeunes ! (voir notre dossier « « Indemniser 100 % des privés d’emploi, conquérir une Sécurité sociale professionnelle : c’est urgent et possible ! »)